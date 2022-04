Calcio: Serie A. Cioffi “Vittoria importante, obiettivo resta salvezza”

"Sono orgoglioso di allenare l'Udinese e sono felice del lavoro che stiamo facendo" VENEZIA (ITALPRESS) – "Stiamo raccogliendo dei buoni risultati, ma dobbiamo guardare un giorno alla volta perché la salvezza, che resta il nostro obiettivo, non è ancora raggiunta". Questo il commento di Gabriele Cioffi, intervistato dopo la vittoria conquistata al Penzo sul Venezia. "Sono molto orgoglioso di allenare l'Udinese e sono molto felice del mio lavoro perché sto dando un contributo per raggiungere la salvezza che per noi è un obiettivo importante – ha infine concluso l'allenatore della squadra friulana -. Siamo sicuramente stati meno belli ma molto concreti. Sapevamo che questa sarebbe stata una gara difficile e in alcuni momenti non siamo stati bravi ad arginare gli avversari, ma alla fine è andata bene e questa vittoria è per noi molto importante". (ITALPRESS). gbn/ari/red 10-Apr-22 17:37