Calcio: Serie A. Italiano “Felice, per noi è un’impresa”

Il tecnico del team viola: "Europa League? Siamo lì dall'inizio" NAPOLI (ITALPRESS) – "Sono davvero felice per quello che ho visto in campo, per come ci siamo confermati dopo la partita di San Siro. Chiedevo carattere e personalità contro una grande squadra e in uno stadio gremito, penso sia una grande impresa quella di oggi per noi". Questa la soddisfazione di Vincenzo Italiano dopo la vittoria della "sua" Fiorentina in casa del Napoli, per 3-2. "Quando vieni qui hai il timore di uscire con le ossa rotte, averlo ti fa rimanere sul pezzo. Abbiamo ritrovato la concretezza che ci mancava da tantissime partite, quando sei così cinico le partite puoi portarle a casa. Cabral? Penso sia un percorso normale, in un calcio diverso e con un sistema di gioco da assimilare. Sta facendo vedere le sue qualità, è in crescita dal punto fisico", ha detto ancora Italiano. "In certe partite, arroccarsi dietro penso paghi poco. Dopo l'1-1 ho visto lo stadio accendersi, ho messo gente fresca in avanti e la scelta è stata azzeccata", ha precisato poi il tecnico del team viola. "Europa League? Siamo lì dall'inizio, qualche merito lo abbiamo. Mancano poche partite alla fine, cerchiamo di non mollare", ha concluso Italiano. (ITALPRESS). spf/pdm/red 10-Apr-22 17:45