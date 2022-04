Rossoneri in emergenza per la sfida di questa sera in casa dei granata di Juric MILANO (ITALPRESS) – Milan in emergenza nel posticipo di questa sera in casa del Torino. Oltre a Kjaer, Florenzi e Romagnoli, Stefano Pioli dovrà rinunciare a Ibrahimovic, Bennacer, Rebic e Castillejo che non sono partiti con la squadra. L'attaccante svedese è out per un sovraccarico al ginocchio sinistro, gli altri tre tutti per un affaticamento muscolare. (ITALPRESS). bf/ari/red 10-Apr-22 14:28