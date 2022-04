F.1: Gp Australia. Russell “Serve tempo per prendere Ferrari e Red Bull”

"Salire sul podio è speciale", spiega il pilota Mercedes MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "Credo ci vorrà un po' di tempo per riprendere chi sta in rosso e in blu, ma siamo la Mercedes e dobbiamo continuare a lottare". Lo ha detto George Russell, terzo classificato nel GP d'Australia di Formula 1. "Siamo riusciti a capitalizzare le sfortune di altri, noi ne abbiamo avuta forse due volte ma la prendiamo volentieri – ammette il britannico – È il frutto del duro lavoro del team, salire sul podio è speciale. Non vogliamo regalare nulla, eravamo dietro all'inizio di questo week-end ma siamo qui. Dobbiamo continuare a inseguire, ci arriveremo tra qualche gara". (ITALPRESS). spf/fsc/red 10-Apr-22 08:55