Calcio: Champions, Nagelsmann “Bayern non sbaglia due partite di fila”

"Dobbiamo imparare dalla gara d'andata col Villarreal" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – "All'andata abbiamo fatto una brutta partita ma non credo che giocheremo male due volte". Julian Nagelsmann ha piena fiducia nel suo Bayern, chiamato domani a ribaltare lo 0-1 subito in Spagna contro il Villarreal. "Difenderanno come hanno fatto con la Juve e con noi all'andata: con la Juve hanno difeso bassi in blocco e hanno vinto 3-0, credo che l'atteggiamento sarà lo stesso. Ma noi non possiamo permettere che superino il nostro pressing. Loro cercano sempre di trovare delle soluzioni per uscire da dietro ma noi non dobbiamo lasciarli costruire il proprio gioco, anche a costo di fare fallo. Dobbiamo imparare dalla gara d'andata, potevano farci più gol e non li hanno fatti". Nagelsmann non teme la pressione, anzi. "Crediamo, ed è umano, che dopo aver vinto così tanto qui ci sia bisogno di pressione per avere un rendimento migliore in campo e per questo credo che domani faremo una bella gara. Dobbiamo migliorare l'intensità, essere più rapidi, vincere più uno contro uno, posizionarci meglio negli spazi. Domani c'è da correre". Sule non ci sarà "ma ho in testa la formazione. Sabitzer? Sono contento di come ha giocato con l'Augsburg ma lascio la porta aperta anche ad altri. Metteremo in campo i giocatori che conoscono la Champions e che sanno assumersi certe responsabilità". (ITALPRESS). glb/red 11-Apr-22 18:22