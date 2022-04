Calcio: Fiorentina. Igor “Contro napoli grande partita, grande gruppo”

Mercoledì è prevista allo stadio una seduta a porte aperte FIRENZE (ITALPRESS) – "Grande partita. Grande gruppo. Grande Fiorentina. Continuiamo a migliorare". Lo ha scritto sul suo profilo Instagram il difensore viola Igor tornando sul successo ottenuto ieri dalla Fiorentina a Napoli contro la squadra partenopea guidata da Luciano Spalletti. Igor e compagni, che oggi stanno usufruendo di una giornata di riposo, dopo aver festeggiato ieri sera, anche con i tanti tifosi viola che li hanno accolti alla stazione di Firenze Campo di Marte di ritorno da Napoli, riprenderanno ad allenarsi domani mentre per mercoledì, a partire dalle ore 18:30, è prevista allo stadio 'Franchi' una seduta di lavoro a porte aperte per i supporter gigliati. La volontà del club di proprietà di Rocco Commisso è di far sentire a giocatori e staff tecnico guidato da Vincenzo Italiano tutto il calore e l'incitamento della tifoseria viola in vista delle ultime giornate di campionato, e della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus prevista per il prossimo 20 aprile a Torino. (ITALPRESS). lc/gm/red 11-Apr-22 14:39