Tennis: Esordio vincente per Sinner a Montecarlo

Il 20enne di Sesto Pusteria piega in tre set Coric MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Dopo Fabio Fognini, anche Jannik Sinner approda al secondo turno del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.415.410 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club del Principato di Monaco. Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 12 del mondo e nona testa di serie, riesce a spuntarla sul croato Borna Coric, numero 198 Atp (in gara con il ranking protetto) e rientrato ad Indian Wells dopo un anno di stop per l'infortunio alla spalla, per 6-3 2-6 6-3 dopo due ore e 27 minuti di gioco. Per Sinner, che al secondo turno attende uno fra il lucky loser Oscar Otte o il qualificato finlandese Ruusuvuori, un po' di paura nel corso del secondo parziale dove, per un problema agli addominali, è stato costretto a ricorrere all''intervento del fisioterapista. ALTRI RISULTATI 1^ TURNO Carreno Busta (Esp, 13) b. Baez (Arg) 6-4 4-6 6-2 (ITALPRESS). glb/red 11-Apr-22 18:59