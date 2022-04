Tennis: Wta. Swiatek regina del ranking, Giorgi stabile al numero 30

Poche variazioni nella Top 10, Cocciaretto recupera 72 posizioni ed è 161^ ROMA (ITALPRESS) – Poche variazioni nella top ten del ranking mondiale pubblicato stamane dalla Wta. Al comando c'è la polacca Iga Swiatek: la 20enne di Varsavia ha preso nelle sue mani lo scettro mondiale la scorsa settimana dopo il ritiro dall'attività agonistica di Ashleigh Barty. Alle sue spalle stabili la ceca Barbora Krejcikova, seconda w staccata di 1.736 punti, ferma per l'infortunio al gomito, mentre sul terzo gradino del podio c'è la spagnola Paula Badosa, a soli 90 punti dalla 26enne di Brno. In quarta posizione risale la bielorussa Aryna Sabalenka, in un periodo non troppo positivo, che scavalca la greca Maria Sakkari, ora quinta subito davanti all'estone Anett Kontaveit, saldamente seduta sulla sesta poltrona. Al settimo posto c'è sempre l'altra ceca Karolina Pliskova, che precede la statunitense Danielle Collins, ottava. Scambio di posizioni anche tra la tunisina Ons Jabeur, che risale in nona posizione, e la seconda spagnola in top ten, la "maestra" Garbine Muguruza, che scende in decima. Poche variazioni in chiave tricolore nel ranking mondiale, dove continua a mantenere la leadership azzurra Camila Giorgi, stabile al numero 30. Posizione invariata anche per Jasmine Paolini, 48esima. Si riprende un posto sul podio tricolore Martina Trevisan, che fa due passi avanti e risale al numero 84. Dopo l'exploit della scorsa settimana, quando grazie agli ottavi nel WTA 1000 di Miami era entrata per la prima volta in top 100, piccolo assestamento invece per Lucia Bronzetti: la 23enne riminese scende quattro gradini ed è ora numero 89. Ancora un "best ranking" per Lucrezia Stefanini che, grazie agli ottavi nel WTA 250 di Bogotà, guadagna altre quattro posizioni e va ad accomodarsi sulla poltrona numero 155. Con il quinto titolo ITF in carriera, conquistato domenica nell'80mila dollari di Oeiras, in Portogallo, per giunta partendo dalle qualificazioni, recupera ben 72 posizioni Elisabetta Cocciaretto, ora 161esima. (ITALPRESS). mc/com 11-Apr-22 11:54