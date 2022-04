Calcio: Svizzera-Italia 0-1, azzurre ipotecano pass diretto per Mondiali

La Nazionale scavalca in testa al girone le elvetiche grazie al gol di Girelli THUN (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La Nazionale femminile ipoteca il pass diretto per i Mondiali del 2023, che si disputeranno in Australia e Nuova Zelanda, senza così passare dai play-off. Nel big-match del Gruppo G, le azzurre di Milena Bertolini, reduci dal roboante 7-0 inflitto alla Lituania, hanno espugnato la Stockhorn Arena di Thun battendo le padrone di casa della Svizzera per 1-0. Decisiva la rete, all'83', dell'attaccante della Juventus Cristiana Girelli. In classifica, l'Italia scavalca le elvetiche al comando (21 punti contro 19) con due partite ancora da disputare. (ITALPRESS). mc/red 12-Apr-22 19:44