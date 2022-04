Tennis: Torneo Montecarlo. Musetti supera Paire all’esordio

L'azzurro piega il francese in tre set e ora attende Auger-Aliassime MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti supera il primo turno nel "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.415.410 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Sul "Court Ranieri III", il ventenne tennista toscano, n.83 Atp, ha sconfitto per 6-2 6-7(4) 6-2, dopo oltre due ore di lotta, il francese Benoit Paire, 61esimo del ranking. Prossimo avversario per Musetti, domani, il canadese Felix Auger-Aliasime, n.9 del ranking e 6 del seeding: 1-1 il bilancio dei precedenti, entrambi piuttosto combattuti, con il 21enne di Montreal a segno al secondo turno a Barcellona, e l'azzurro vincitore al primo turno a Lione, sempre sula terra e sempre nel 2021. (ITALPRESS). mc/red 12-Apr-22 16:52