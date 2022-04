Tennis: Torneo Montecarlo. Sonego al secondo turno, doppio 6-3 a Ivashka

Buon debutto per il 26enne torinese che si impone con un duplice 6-3 MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) – Esordio convincente per Lorenzo Sonego nel "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 5.415.410 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Nel match che ha aperto il programma sul "Court des Princes" il 26enne torinese, n.26 del ranking e 16 del seeding, ha regolato 6-3, 6-3, in poco meno di un'ora e mezza di gioco, il bielorusso Ilya Ivashka, n.44 ATP. ALTRI RISULTATI 1° TURNO Emil Ruusuvuori (Fin) b. Oscar Otte (Ger) 6-4, 6-3 Daniel Evans (Gbr) b. Benjamin Bonzi (FRa) 6-0, 7-6 (4) (ITALPRESS). ari/red 12-Apr-22 13:07