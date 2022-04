Calcio: Conference, Mkhitaryan “Domani altra storia, vogliamo vincere”

"Contratto? C'è tempo per discuterne e vedremo cosa succederà". ROMA (ITALPRESS) – "Quel che è stato fatto in passato è un'altra storia. Domani sarà diverso, dobbiamo vincere. Non pensiamo alle 100 partite fatte in carriera o ai titoli vinti, a nessuno interessa cosa hai vinto o cosa hai fatto". Queste le parole di Henrikh Mkhitaryan nella conferenza stampa della vigilia di Roma-Bodo/Glimt, match di ritorno dei quarti di Conference League. "Io ho voluto vincere ovunque sono andato, è un'ambizione che ho sempre avuto perché non gioco solo per divertirmi. L'unica cosa che rimane è cosa hai vinto – aggiunge -. Non parlo del contratto, c'è tempo per discuterne e vedremo cosa succederà. Ora l'importante è vincere domani". La Roma ha diminuito il numero degli infortuni: "Siamo tutti pronti per domani. L'anno scorso abbiamo avuto tanti infortuni. È stata fatta una ricerca su questo e ne abbiamo avuti di meno. Dobbiamo lottare tutti insieme non solo i titolari ma anche le riserve". (ITALPRESS). spf/glb/red 13-Apr-22 15:18