Calcio: Europa League, Tedesco “Serve gara migliore rispetto ad andata”

"Siamo in un buon momento", le parole del tecnico alla vigilia di Atalanta-Lipsia LIPSIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – "Andiamo a Bergamo consapevoli di essere in un buon momento. Non abbiamo fatto una gara perfetta in casa, cercheremo di migliorare rispetto al match d'andata. Dobbiamo migliorare, altrimenti sarà molto difficile". Il tecnico del Lipsia Domenico Tedesco ha analizzato in conferenza stampa il match di domani contro l'Atalanta, in programma alle ore 18.45 a Bergamo e valevole per la gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League: "In serie A le altre squadre sanno come affrontarla, in Italia c'è molta copertura del campo, qui in Germania c'è una marcatura a zona. Per quello c'è questa differenza tra le prestazioni fra Italia e Europa". (ITALPRESS). pia/glb/red 13-Apr-22 11:35