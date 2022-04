Calcio: Juve, problema alla caviglia per Arthur

Escluso però un significativo interessamento capsulo legamentoso TORINO (ITALPRESS) – Sospiro di sollievo in casa Juventus. Durante l'allenamento di ieri Arthur, fa sapere la società bianconera in una nota, "ha riportato un trauma contusivo-distorsivo della caviglia destra; gli accertamenti radiologici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno escluso un significativo interessamento capsulo legamentoso e pertanto le sue condizioni saranno monitorate di giorno in giorno". (ITALPRESS). glb/red 13-Apr-22 15:27