Calcio: Premio Farina all’arbitro Chiffi

Baglioni: "Si è distinto per le qualità sia tecniche che umane". ROMA (ITALPRESS) – Nell'ambito del Premio Nazionale 'Enzo Bearzot', organizzato dall'US Acli in collaborazione con la Federcalcio, dal 2018 è stato istituito un premio alla memoria di Stefano Farina, l'arbitro scomparso il 23 maggio del 2017. Il premio, indicato dall'Associazione italiana arbitri (Aia), è stato assegnato quest'anno a Daniele Chiffi, fischietto padovano, classe 1984. "Il nuovo corso inaugurato dal designatore Rocchi vuole puntare sui giovani – ha dichiarato Duccio Baglioni, vice presidente dell'Aia nella conferenza stampa odierna presso la sede della Figc – Daniele è un arbitro che si è distinto per le qualità sia tecniche che umane". (ITALPRESS). spf/glb/red 13-Apr-22 15:11