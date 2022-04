"Condotta non in linea con i princìpi del club", spiega la società VARESE (ITALPRESS) – La Pallacanestro Varese ha reso noto di "aver sollevato Johan Roijakkers dall'incarico di allenatore della Prima Squadra a causa di una condotta non in linea con i princìpi del club. La società comunica, inoltre, di aver affidato la guida tecnica della squadra ad Alberto Seravalli". (ITALPRESS). ari/com 14-Apr-22 11:14