Calcio: Fissate date per spareggi mondiali e gare Nations League

L'Ucraina tornerà in campo l'1 giugno. NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – L'Ucraina, nella speranza che da qui ad allora la guerra sia solo un terribile ricordo, l'1 giugno tornerà in campo. Lo farà per giocarsi la partecipazione al Mondiale del Qatar. Uefa e Fifa, infatti, hanno ufficializzato la data della semifinale playoff contro la Scozia. La vincente è attesa dal Galles di Gareth Bale, nella finale in programma il 5 giugno. In un comunicato la Confederazione del calcio europeo fa sapere, inoltre che dopo "ampie discussioni con le otto federazioni nazionali interessate (Armenia, Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica d'Irlanda, Scozia, Ucraina e Galles) e la Fifa, in uno straordinario spirito di solidarietà e cooperazione, è stato raggiunto un accordo unanime per le gare di qualificazione al Mondiale che coinvolgono l'Ucraina, nonché gli adeguamenti del calendario di alcune partite della Nations League necessari in virtù del posticipo degli spareggi". Questo il nuovo calendario dei gironi A4 e B1 della Nations League (che include le tre squadre coinvolte nello spareggio Mondiale: Scozia, Ucraina e Galles) 1 giugno A4: Polonia – Galles 4 giugno B1: Armenia – Repubblica d'Irlanda 8 giugno A4: Belgio – Polonia A4: Galles – Olanda B1: Scozia – Armenia B1: Repubblica d'Irlanda – Ucraina 11 giugno A4: Olanda – Polonia A4: Galles – Belgio 14 giugno A4: Olanda – Galles A4: Polonia – Belgio 21 settembre B1: Scozia – Ucraina 24 settembre B1: Scozia – Repubblica d'Irlanda B1: Armenia – Ucraina 27 settembre B1: Repubblica d'Irlanda – Armenia B1: Ucraina – Scozia (ITALPRESS). ari/com 14-Apr-22 16:55