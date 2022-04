Calcio: Shevchenko “Ringrazio tutti i milanesi e gli italiani”

"Per l'accoglienza, la solidarietà, per stare vicino al mio popolo e al mio Paese" MILANO (ITALPRESS) – "Voglio ringraziare tutti i milanesi, il popolo italiano, per l'accoglienza, la solidarietà, per stare vicino al mio popolo e al mio Paese". Lo ha detto Andrij Shevchenko oggi a Palazzo Marino, intervenendo alla conferenza stampa "Insieme per l'Ucraina" con il sindaco di Milano Giuseppe Sala. L'iniziativa prevede l'attivazione di un centralino in lingua ucraina che i rifugiati potranno chiamare per avere accesso a servizi sociali, scolastici e di utilità finalizzati alla loro integrazione. "La fondazione Milan ha fatto un grande lavoro, questo progetto è molto importante per dare una possibilità ai ragazzi ucraini arrivati in italia, di tornare a scuola, inserirsi nella comunità italiana, avere assistenza, ma anche trovare un campo per giocare a calcio, a basket. La città di Milano ci sta lavorando molto". (ITALPRESS). fmo/pc/red 14-Apr-22 16:58