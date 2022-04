Calciomercato: Brentford. Newcastle pronto a puntare su Eriksen

Il danese piace anche a Tottenham, Everton e West Ham LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Christian Eriksen ha ritrovato il campo, i suoi gol, i suoi assist, al Brentford e nella nazionale danese. L'ex Inter ha ripreso a giocare e ha ritrovato presto i suoi elevati standard di rendimento, dopo i lunghi minuti di terrore vissuti durante Danimarca-Finlandia, quando un arresto cardiaco ha fatto temere per la sua vita. Sotto contratto fino al termine della stagione con il Brentford, su Eriksen ci sono già diversi club, a cominciare da quello attuale che è pronto a rinnovare l'accordo e a tenerselo stretto. Tra i candidati più autorevoli al suo ingaggio il Newcastle, secondo quanto riportato da "The Northern Echo". La nuova proprietà ha grandi ambizioni e non mancano i milioni da investire e anche per questo sarebbe in vantaggio su altri club come Tottenham (Conte lo ha allenato all'Inter), Everton e West Ham. (ITALPRESS). ari/red 14-Apr-22 12:02