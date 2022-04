Ciclismo: Giro Sicilia, 3^ tappa e leadership per Miholjevic

Il 19enne croato precede ora di 18" Caruso, terzo Nibali a 22" PIAZZA ARMERINA (ENNA) (ITALPRESS) – Una lunghissima fuga per un colpo a sorpresa: è Fran Miholjevic il grande protagonista della terza tappa del Giro di Sicilia. Il 19enne croato del team CT Friuli vince in solitaria la terza frazione, 171 chilometri da Realmonte a Piazza Armerina, e si prende anche la leadership della classifica generale. Miholjevic è partito all'attacco assieme ad altri cinque corridori dopo appena 15 chilometri e mentre i compagni di fuga venivano via via risucchiati, il giovane croato è riuscito a rimanere al comando, staccando sul traguardo di 41" il resto del gruppo, regolato in volata da Pier-Andre Coté (Human Powered Health) davanti a Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè). Beffato così Damiano Caruso (Bahrain Victorious), che cede il comando della classifica a Miholjevic ed è ora secondo a 18", con Vincenzo Nibali (Astana) a completare il podio provvisorio, in ritardo di 22". "Ancora non ci credo – confessa il giovanissimo croato – Quando sono partito non pensavo di poter arrivare primo, per me era importante dare visibilità alla squadra. È una grande sorpresa ma sono veramente felice per quanto successo oggi e domani darò tutto me stesso per difendere questa maglia". Domani la quarta e ultima frazione, 140 chilometri con partenza da Ragaina e arrivo sull'Etna, a Piano Provenzana. (ITALPRESS). (Photo credit: agenziafotogramma.it) glb/red 14-Apr-22 16:24