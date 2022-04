Calcio: Liverpool, Klopp “Contro ManCity dovremo alzare livello”

"Domenica scorsa loro hanno giocato benissimo mentre noi non eravamo al top" LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Il City ha giocato benissimo la scorsa settimana mentre noi non ci siamo espressi al meglio. Ecco, mi piacerebbe vedere una partita in cui siamo al top". Jurgen Klopp chiede al suo Liverpool di salire di tono in vista del secondo match nel giro di una settimana contro il Manchester di Guardiola. Domenica scorsa, in Premier, è finita 2-2 con i Reds costretti sempre a inseguire, mentre domani si gioca la semifinale di FA Cup. "I ragazzi hanno fatto tante buone cose nella scorsa partita ma in un paio di situazioni so che possiamo giocare a un livello diverso. Ora è una partita di coppa, secca, se sarà di nuovo 2-2 ci saranno supplementari ed eventualmente i rigori". Klopp conta di recuperare Diogo Jota e ribadisce che la FA Cup "è una competizione importante anche se è la prima volta che giochiamo una semifinale a Wembley ma meglio tardi che mai". (ITALPRESS). glb/red 15-Apr-22 18:53