Calcio: Nicola “È ora di fare ultimo step, a Genova possiamo vincere”

Il tecnico della Salernitana vuole i tre punti nella sfida contro la Samp SALERNO (ITALPRESS) – Con il coltello tra i denti e con un solo risultato utile. La Salernitana non ha scelta in questo finale di campionato, con il tecnico Davide Nicola che è ancora alla ricerca del colpo da tre punti da quando è alla guida della squadra granata. "Credo che la Salernitana abbia da qualche tempo e sempre un solo risultato. Ogni partita andiamo in campo per vincere e lo meriteremmo da tempo. Bisogna andarselo a prendere. Adesso dobbiamo solo cercare di strappare il massimo punteggio, su ogni campo dove andiamo. C'è la voglia di creare problemi all'avversario, m'interessa che i miei giocatori siano concentrati", ha affermato l'allenatore della Salernitana, alla vigilia della trasferta contro la Sampdoria. "Loro sono una squadra forte, hanno fatto fatica a raggiungere determinati risultati, immaginate quanto sia difficile per noi", ha aggiunto Nicola. "Ci devono essere la passione e la convinzione che possiamo raggiungere la vittoria. Giocheremo tre partite di fila fuori casa: una partita alla volta, dovremo affrontarle al meglio. Il concetto 'sono tutte finali' è un non concetto, perché la finale è una sola. Ogni partita, per noi, è una possibilità per avvicinarci al nostro obiettivo", ha detto ancora il tecnico del team campano. "Domani avremo un'opportunità fondamentale: bisogna andare a Genova e dare tutto. E' ora di fare l'ultimo step. Per me è importante che i ragazzi siano consapevoli che i mezzi ci sono. Il resto non m'interessa", ha concluso Nicola. (ITALPRESS). aro/pdm/red 15-Apr-22 13:48