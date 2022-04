Calcio: Rangnick “Ten Hag-ManUtd? Bravo tecnico ma non so se è fatta”

"Sono concentrato sulla partita di domani", taglia corto MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Non so se sia fatta. La mia risposta è la stessa di Erik Ten Hag, sono concentrato sulla gara di domani". Ralf Rangnick, tecnico ad interim del Manchester United, non si sbilancia oltre sui rumours che danno per certo l'arrivo dell'attuale allenatore dell'Ajax al timone dei Red Devils dalla prossima stagione. "Sappiamo tutti che è un bravo tecnico, ha fatto un buon lavoro all'Ajax e anche nelle altre squadre che ha allenato ma ad oggi non ha senso dirvi cosa penso di un collega", ha aggiunto Rangnick, che deve fare i conti con le proteste dei tifosi per una classifica non all'altezza della storia dello United. "Posso capire che siano delusi per la nostra posizione e per la prestazione con l'Everton", ammette. (ITALPRESS). glb/red 15-Apr-22 17:15