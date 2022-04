Tennis: BJ King Cup. Vincono Giorgi e Paolini, Italia-Francia 2-0

Le azzurre capitanate dalla Garbin sono ora a un passo dalle Finals ALGHERO (ITALPRESS) – L'Italia chiude la prima giornata del match contro la Francia, valido per i preliminari dell'edizione 2022 della "Billie Jean King Cup by BNP Paribas", in vantaggio per 2-0. Sul green-set del campo Centrale del Tennis Club Alghero, sono arrivati oggi i successi di Jasmine Paolini e di Camila Giorgi. La tennista di Castelnuovo di Garfagnana, numero 48 del ranking Wta, ha battuto Alize Cornet, 34 del mondo, per 2-6 6-1 7-6 (2), in due ore e 22 minuti di gioco, dopo aver annullato due match-point all'avversaria, che era avanti per 5-4 nel set decisivo. A ruota è arrivata la facile vittoria della Giorgi, numero 30 del ranking Wta, su Ocean Dodin, 94 del mondo, col punteggio di 6-1 6-2. Le azzurre capitanate da Tathiana Garbin sono ora a un passo dalla vittoria dell'incontro. Domani sono in programma le sfida tra le due numero 1 dei due team, ovvero Giorgi-Cornet; quella tra le due numero 2, Paolini-Dodin; in chiusura il doppio tra la coppia azzurra Lucia Bronzetti/Martina Trevisan e quella francese Alize Cornet/Kristina Mladenovic. In palio c'è un posto per le Finals di novembre (in sede unica, ancora da definire). (ITALPRESS). pdm/red 15-Apr-22 18:52