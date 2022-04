Calcio: Braga. Contatti con Pirlo, ex tecnico Juve valuta proposta

Il presidente del club portoghese vuole affidare la squadra all'allenatore italiano LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Futuro in Portogallo per Andrea Pirlo? Secondo il quotidiano "A Bola" l'ipotesi è concreta visto che il presidente del Braga, Antonio Salvador, lo ha messo in cima alla lista dei possibili sostituti dell'attuale tecnico Carvalhal e già da diverso tempo ha avviato i contatti con l'ex calciatore e allenatore della Juventus, campione del mondo nel 2006 con l'Italia di Marcello Lippi. Secondo "A Bola" Pirlo sta valutando la proposta e avrebbe già raccolto informazioni sui "guerreiros" del Braga, club attualmente quarto nel massimo campionato portoghese ed eliminato dai Rangers di Glasgow ai quarti di finale di Europa League. (ITALPRESS). ari/red 16-Apr-22 09:46