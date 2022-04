Calcio: Dalla Spagna “Intesa vicina Rudiger-Juve”

Per il difensore pronto un quadriennale da 7 milioni a stagione MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Antonio Rudiger con molta probabilità vestirà la maglia della Juventus nella prossima stagione, o almeno così sono convinti in Spagna. Secondo il portale todofichajes.com, il difensore tedesco, in scadenza di contratto col Chelsea, avrebbe declinato tutte le altre offerte e avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con i bianconeri: resterebbero solo alcuni dettagli da limare ma alla fine l'ex romanista dovrebbe firmare un quadriennale da 7 milioni di euro a stagione. I Blues, però, non si sarebbero ancora arresi e, in attesa di definire il passaggio di proprietà, convocheranno nei prossimi giorni l'agente del giocatore per provare in extremis a trovare un accordo per il rinnovo. (ITALPRESS). glb/red 16-Apr-22 14:15