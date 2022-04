Calcio: Manchester City battuto 3-2, Liverpool vola in finale FA Cup

Reds avanti 3-0 all'intervallo, la squadra di Guardiola reagisce ma non basta LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Liverpool spezza l'equilibrio e resta in corsa per uno storico 'Quadruple'. Dopo i due pareggi in Premier League (entrambi per 2-2, uno a ottobre e l'altro domenica scorsa), i Reds si aggiudicano il terzo round stagionale contro il Manchester City a Wembley e conquistano la finale di FA Cup. L'undici di Klopp – che ha già messo in bacheca la Coppa di Lega, è in semifinale di Champions mentre in Premier è solo un punto dietro i Citizens con sette gare ancora da giocare – fa tesoro della partita di sei giorni fa, quando per due volte andò sotto, e dopo appena 17 minuti è già avanti 2-0: la sblocca Konate di testa, poi erroraccio di Steffen e Manè ringrazia. Il senegalese concede il bis prima dell'intervallo e per il City è notte fonda. A inizio ripresa Grealish prova a riaprirla, i Reds vanno però vicini in un paio di occasioni vicini al 4-1 anche se poi è decisivo Alisson su Gabriel Jesus. Al 91' trova il gol anche Bernardo Silva per il 2-3 ma gli assalti finali della banda Guardiola non portano frutti. Il Liverpool attende ora la vincente di Chelsea-Crystal Palace, in programma domani: per i Reds è la prima finale di FA Cup dal 2012 (allora persa contro i Blues) mentre l'ultimo dei sette successi risale addirittura al 2006. La Coppa d'Inghilterra si conferma invece amara per il City dell'era Guardiola: a fronte di cinque semifinali disputate, solo una volta il Manchester è riuscito a fare lo step successivo, nel 2019, quando poi travolse il Watford nell'ultimo atto. (ITALPRESS). glb/red 16-Apr-22 18:41