Calcio: Milan. Presidente Investcorp “Complimenti per il 1° posto”

Mohammed Al Ardhi è l'Executive Chairman del fondo interessato a rilevare il club rossonero MILANO (ITALPRESS) – Dopo le indiscrezioni di ieri, arriva un tweet che fa…rumore e che ha il sapore di una conferma di un certo rilievo. Questa mattina, infatti, Mohammed Al Ardhi, Executive Chairman di Investcorp, ovvero il fondo mediorientale che secondo "Bloomberg" sta lavorando per rilevare la società rossonera, ha scritto in inglese su Twitter: "Congratulazioni al Milan che torna in vetta al campionato italiano. Buona Pasqua al club e ai tifosi", chiudendo il tutto con l'hashtag #SempreMilan. Ieri, prima della partita vinta contro il Genoa, il direttore dell'area tecnica rossonera, Paolo Maldini, ai microfoni di Dazn non si è sbilanciato ma non ha neanche smentito le indiscrezioni sulla trattativa: "So poco ma è normale che nel futuro del Milan ci possa essere una vendita, quando sarà non lo so", le parole dell'ex capitano. (ITALPRESS). ari/red 16-Apr-22 10:38