Calcio: Udinese, Cioffi “Contento della gara disputata dai ragazzi”

"Sin dal primo giorno ho visto una squadra affamata e che non molla mai" UDINE (ITALPRESS) – "Partita differente rispetto all'andata. Sono contento di quello che i ragazzi hanno messo in campo oggi. Per noi era una partita delicata, l'Empoli è una buona squadra. Nel primo tempo non siamo stati bravissimi, poi nella ripresa abbiamo fatto meglio. Le statistiche lasciano il tempo che trovano. Ci godiamo questa vittoria fino a domani mattina, poi torneremo al lavoro perché è così che si arriva ai risultati". Queste le dichiarazioni rilasciate da Gabriele Cioffi ai microfoni di Dazn dopo il netto successo per 4-1 conquistato contro l'Empoli. "Non credo che ci sia stata una flessione mentale dalla partita contro il Milan ad oggi, magari una flessione fisica, ma non mentale. Sin dal primo giorno ho visto una squadra affamata e che non molla mai", conclude il tecnico bianconero. (ITALPRESS). spf/glb/red 16-Apr-22 17:08