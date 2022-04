Calcio: Verona. Tudor “Atalanta big, contento della nostra stagione”

"Gasperini sa essere di ispirazione agli altri tecnici", dice il tecnico croato VERONA (ITALPRESS) – "Ci aspetta una partita contro una squadra forte, una 'big' della Serie A, una formazione che ha una costanza di rendimento e di prestazioni incredibile. In Europa League contro il Lipsia hanno avuto anche tanta sfortuna, avrebbero meritato di più. Gasperini è un tecnico che, come tutti gli allenatori 'top', sa essere di ispirazione per gli altri". Così Igor Tudor, allenatore del Verona, nell'antivigilia della sfida contro l'Atalanta, in programma lunedì 18 aprile alle ore 21, al 'Gewiss Stadium' di Bergamo. Nell'ultimo turno i gialloblù sono stati sconfitti dall'Inter, ma Tudor, che oggi festeggia il suo 44esimo compleanno, è rimasto soddisfatto della prestazione dei suoi: "Siamo stati capaci, nel secondo tempo, di giocare alla pari dopo una prima frazione dove è venuta fuori la grande motivazione dei nerazzurri, aiutata da qualche errore di troppo da parte nostra. Ma quel primo tempo può averci fatto bene, aiutandoci a ritrovare la giusta concentrazione nella ripresa: ripartiamo da lì". Il Verona è attualmente al decimo posto, posizione tranquilla che consente agli scaligeri di affrontare la gara contro i bergamaschi, che invece sperano di agganciare un posto in Europa: "Come sta la squadra? Sono molto contento dei miei, di come è stata approcciata e vissuta questa stagione", ha assicurato Tudor. Il tecnico gialloblù ritrova Veloso e Barak: "Miguel è tornato ad allenarsi con la squadra e sono felice anche che abbia rinnovato il proprio contratto perché il suo peso nello spogliatoio, la sua cultura del lavoro, in questo triennio sono stati fondamentali. E può ancora dare molto come giocatore. Barak? E' stato sfortunato nel girone di ritorno a livello fisico, ma ora sta bene e ha fatto tutta la settimana in gruppo. E' un giocatore chiave da quando è arrivato a Verona due anni fa, saprà certamente darci una mano nelle gare che ci restano". Infine, Tudor ha concluso parlando degli assenti: "Coppola è alle prese con un problema alla caviglia. Dawidowicz invece potrebbe tornare in gruppo la prossima settimana, e mi farebbe molto piacere". (ITALPRESS). mra/ari/red 16-Apr-22 15:47