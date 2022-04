Calciomercato: Benfica. Anche il Newcastle su Darwin Nunez

L'attaccante uruguaiano piace a Psg, Barcellona, Atletico Madrid e ManUtd PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Non solo Psg, Barcellona, Atletico Madrid e Manchester United. C'è anche il Newcastle su Darwin Nunez, 22enne attaccante del Benfica che sta attirando le attenzioni dei grandi club, ma anche di quelli che hanno una disponibilità economica importante come appunto nel caso della nuova proprietà del Newcastle. Secondo i francesi di 'Footmercato' il club inglese è pronto a investire 60 milioni di euro sul bomber uruguaiano (32 gol in 37 partite in questa stagione), anche se il Benfica ne chiede 70 per cedere il giocatore. Intanto lo stesso Nunez ha annunciato il divorzio dal suo procuratore Edgardo Lasalvia e, secondo indiscrezioni, potrebbe presto affidare a Jorge Mendes il compito di curarne gli interessi. (ITALPRESS). ari/red 16-Apr-22 13:07