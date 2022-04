Calciomercato: Chelsea. Stampa, Sarri vuole Jorginho per la sua Lazio

Sul nazionale azzurro anche Juventus e Milan, ma i biancocelesti sarebbero in pole LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – C'è più di un'opzione per il ritorno di Jorginho nel campionato di Serie A. Il nome del campione d'Europa, con la Nazionale e con il Chelsea, è stato accostato alla Juventus, ma secondo il sito inglese 90min c'è anche la Lazio sulle sue tracce. L'ex Napoli è legato al club di Stamford Bridge fino al 2023, ma difficilmente si arriverà a un rinnovo e Maurizio Sarri, che lo ha già allenato prima sotto il Vesuvio e poi a Londra dove insieme hanno vinto un'Europa League, sarebbe felice di affidargli la regia della squadra biancoceleste. Il portale britannico spiega che, secondo le proprie fonti, la Lazio sarebbe in vantaggio sulle altre pretendenti italiane come Juventus e Milan. (ITALPRESS). ari/red 16-Apr-22 09:28