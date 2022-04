Calciomercato: Real. Milan, Dortmund e Arsenal su Eden Hazard

Secondo il fratello Kylian l'intenzione del giocatore è quella di dimostrare il suo valore a Madrid BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Milan, Borussia Dortmund e Arsenal su Eden Hazard. Secondo la stampa belga questi i tre club maggiormente interessati al fantasista del Real che a Madrid, a causa di una lunga serie di infortuni, non è riuscito a dimostrare il suo indiscutibile valore, quello messo in mostra per tanti anni con il Belgio e il Chelsea. Il fratello Kylian, giocatore dell'RWD Molenbeek, assicura che se dipendesse soltanto da Eden il suo futuro sarebbe ancora a Madrid: "Non vuole lasciare il Real finchè non riuscirà a dimostrare di essere il più forte, non credo che andrà via, a meno che la società non gli farà capire che non punta più su di lui, ma posso assicurarvi che farà di tutto per far emergere il suo valore", le parole di Kylian Hazard alla tv belga RTBF. (ITALPRESS). ari/red 16-Apr-22 10:20