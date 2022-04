Tennis: BJ King Cup. Ok Giorgi, Italia batte Francia e vola alle Finals

Decisivo ad Alghero il punto della marchigiana, che liquida Tan per 6-2 6-0 ALGHERO (ITALPRESS) – L'Italia accede alle Finals di novembre (in sede unica, ancora da definire) dell'edizione 2022 della "Billie Jean King Cup by BNP Paribas", l'ex Fed Cup. Sul green-set del campo Centrale del Tennis Club Alghero, le azzurre di Tathiana Garbin superano la Francia per 3-0 nel turno preliminare. Dopo i successi nei singolari di ieri di Jasmine Paolini contro Alize Cornet e di Camila Giorgi su Ocean Dodin, è proprio la tennista marchigiana, numero 30 del ranking Wta, a regalare alle compagne il punto decisivo. La Giorgi si è infatti imposta per 6-2 6-0, dopo un'ora e 13 minuti di gioco, su Harmony Tan, n.107 del ranking e schierata al posto di Cornet. Un successo che dunque rende inutili, ai fini dell'esito del match, il confronto tra le due numero 2, Paolini e Dodin, e il successivo doppio. (ITALPRESS). mc/red 16-Apr-22 13:29