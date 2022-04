Atletica: il peso dell’azzurro Ponzio a 21,04 in California

A Walnut quinto posto per lo statunitense naturalizzato italiano. ROMA (ITALPRESS) – Riparte da un lancio a 21,04 il pesista Nick Ponzio ai Golden Games di Walnut, in California (Stati Uniti). Il due volte campione italiano chiude al quinto posto nella gara che dà il via alla stagione primaverile-estiva, quattro settimane dopo essersi piazzato settimo ai Mondiali indoor di Belgrado. È una conferma oltre i ventuno metri raggiunti nelle ultime sette uscite dal 27enne dell'Athletic Club 96 Alperia, quest'anno cresciuto fino al 21,83, ottenuto in Coppa Europa a Leiria. Per l'azzurro il miglior tentativo è il secondo in una serie iniziata con 20,89, poi andata avanti con un nullo e due spallate ravvicinate a 20,60 e 20,64, prima di concludere con 20,63. Vittoria per Darrell Hill (Usa, 21,68), davanti ai connazionali Josh Awotunde (21,63), Adrian Piperi (21,52) e Payton Otterdahl (21,14). (ITALPRESS). pdm/com 18-Apr-22 15:30