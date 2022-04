Atletica: Maratona Boston. Trionfo Kenya, vincono Chebet e Jepchirchir

Nella gara maschile podio tutto keniota con Cherono secondo e Kipruto terzo BOSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Maratona di Boston parla keniano. Il podio maschile della prova "Major" statunitense è tutto targato Kenya. Vittoria di Evans Kiplagat Chebet, in 2 ore 06' e 51". Al secondo posto, staccato di 30 secondi (in 2h07'21"), Lawrence Cherono, vincitore a Boston nel 2019. Terza piazza (in 2h07'27") per Benson Kipruto, che era il campione in carica. Assente l'azzurro Eyob Faniel (Fiamme Oro), alle prese con "piccoli problemi fisici". Anche la prova femminile è stata vinta da un'atleta del Kenya: Peres Jepchirchir si è imposta col tempo di 2h21'02". (ITALPRESS). pdm/red 18-Apr-22 18:44