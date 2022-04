Calcio: Juve. Allenamento mattutino, Arthur ancora a parte

I bianconeri stanno preparando il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. TORINO (ITALPRESS) – Dopo il lavoro a gruppi programmato nel giorno di Pasqua, con scarico per chi aveva giocato il giorno prima contro il Bologna ed esercitazioni tecniche per gli altri, il giorno di Pasquetta ha visto i giocatori della Juventus impegnati nella "gestione della fase di pressing ed esercitazioni sulle conclusioni su cross". La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, ha proseguito l'avvicinamento al ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì 20 aprile alle 21 all'Allianz Stadium e domani sarà ancora una volta in campo al mattino. A seguire, poi, alle 14, il tecnico bianconero incontrerà i giornalisti nella conferenza stampa della vigilia in programma allo Stadium. Dubbi sul possibile recupero di Arthur che aveva saltato la gara contro i rossoblù per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Il brasiliano anche oggi si è allenato a parte e tra domani e mercoledì mattina si proverà il recupero in extremis. (ITALPRESS). ma/gm/red 18-Apr-22 16:05