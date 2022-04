Ciclismo: Tour of the Alps. Prima tappa a Bouchard

Il francese vince in solitaria; secondo Bilbao, terzo Bardet. ROMA (ITALPRESS) – Geoffrey Bouchard ha vinto oggi la prima tappa del Tour of the Alps, ovvero la Cles – San Martino di Castrozza, di 160.9 chilometri. Il francese dell'AG2R Citroen Team si è imposto in solitaria, dopo aver tagliato per primo anche il traguardo del temuto GPM di passo Brocon. Alle sue spalle, all'arrivo, secondo posto per lo spagnolo Pello Bilbao (team Bahrain Victorious), terza piazza per un altro trasalpino, ovvero Romain Bardet (Team DSM). Quarto di giornata il migliore degli italiani, ovvero Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team). Domani è in programma la seconda frazione della corsa, la San Martino di Castrozza – Lana, di 154.1 chilometri. (ITALPRESS). pdm/red 18-Apr-22 15:54