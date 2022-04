Investcorp-Milan, Ambasciata Bahrain in UK ufficializza la trattativa

Avviata "un'esclusiva" per acquistare il club per 1,1 miliardi di dollari MILANO (ITALPRESS) – Investcorp ha avviato ufficialmente "trattative esclusive" per acquistare il Milan per 1,1 miliardi di dollari. La conferma arriva via Twitter dall'ambasciata del Bahrain in UK. Il fondo del Bahrain "è stato fondato nel 1982, offre un portafoglio di investimenti diversificato e globale e gestisce oltre 42 miliardi di dollari di asset in tutto il mondo", si legge nel tweet. (ITALPRESS). (Photo credit: agenziafotogramma.it) fsc/red 18-Apr-22 15:32