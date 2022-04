Miami travolge gli Hawks di Gallinari, bene Suns e Celtics

Play-off Nba, gara-1 sorride anche a Milwaukee NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tutto facile per Miami che travolge Atlanta nel match d'apertura dei play-off Nba: i leader della Eastern Conference superano 115-91 gli Hawks di Danilo Gallinari (17 punti per lui), trascinati da Robinson e Butler. Chris Paul segna 19 dei suoi 30 punti nel quarto periodo e lancia Phoenix al successo in gara-1 contro New Orleans: bene anche Booker ed Ayton (25 e 21 punti), niente da fare per i Pelicans nonostante la buona prestazione di CJ McCollum (25 punti, più 8 rimbalzi e 6 assist). Nelle altre partite della domenica sera, vittoria per Milwaukee: 27 punti e 16 rimbalzi per Antetokounmpo determinano nel 93-86 dei Bucks sul campo dei Chicago Bulls (in luce Vucevic, ma non è sufficiente); sfida all'ultimo canestro tra Boston e Brooklyn, la spuntano i Celtics con il lampo vincente sulla sirena di Jayson Tatum per il definitivo 115-114. (ITALPRESS). (Photo credit: agenziafotogramma.it) fsc/red 18-Apr-22 14:02