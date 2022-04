Tennis: Binaghi “Berrettini tornerà più forte, Sinner-Alcaraz il futuro”

"Alcaraz è fenomenale, ma Sinner ha più margini di miglioramento di lui, anche tecnicamente". ROMA (ITALPRESS) – "Berrettini mi ha chiamato prima di annunciare questa sua temporanea inattività per via della mano, ha dimostrato negli ultimi anni di saper tornare dopo un infortunio ancora più forte di prima, quindi sono convinto che in questo momento si starà allenando ancora più di prima e tornerà più forte". Lo ha dichiarato il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, intervenuto a "La politica nel pallone" su Gr Parlamento. "Sinner-Alcaraz? Credo e spero che sarà uno dei temi di fondo del tennis mondiale dei prossimi 15 anni. Credo che Alcaraz sia un giocatore fenomenale, ma credo che Sinner abbia più margini di miglioramento di lui, anche tecnicamente. Non sarò uno spettatore di questo confronto, ma un tifoso, quindi il meno adatto ad esprimermi, ma penso che sarà un confronto che vedremo tantissimo nei prossimi anni". (ITALPRESS). gm/red 18-Apr-22 14:47