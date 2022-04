Tennis: Nadal torna ad allenarsi dopo un mese di stop

Lo spagnolo sui social: "Che bellezza essere di nuovo sulla terra" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Oggi, a un mese dalla sconfitta contro Taylor Fritz, nella finale del Masters 1000 di Indian Wells, Rafa Nadal è tornato ad allenarsi. Nel corso del torneo californiano, il maiorchino ha riportato una frattura da stress alle costole, che gli ha impedito di partecipare al 1000 di Monte Carlo e al 500 di Barcellona, in scena questa settimana in particolare sul Centrale a lui dedicato al Real Club de Tenis Barcelona-1899, il club tennistico più antico di Spagna. Nadal è infatti a Manacor, dove sta preparando il suo esordio nella stagione europea sul rosso. "Primo allenamento morbido dopo quattro settimane senza andare in campo, che bellezza essere di nuovo sulla terra", ha scritto su Instagram lo spagnolo. I tempi di recupero finora rispettano le previsioni del suo fidato medico, Angel Ruiz Cotorro, che aveva parlato di quattro, sei settimane di assenza. Nadal, che a giugno festeggerà 36 anni, vuole esserci alla ventesima edizione del Mutua Madrid Open e ha in programma di giocare gli Internazionali BNL d'Italia, prima dell'appuntamento clou sulla terra battuta, ovvero il Roland Garros, in programma dal 22 maggio al 5 giugno. (ITALPRESS). pdm/com 18-Apr-22 16:46