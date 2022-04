Tennis: Torneo Belgrado. A Fognini il derby contro Cecchinato

Il ligure vince al terzo set, in rimonta; agli ottavi sfiderà Bedene ROMA (ITALPRESS) – Fabio Fognini ha vinto, in rimonta, il derby contro Marco Cecchinato, valevole per il primo turno del "Serbia Open", torneo Atp 250 con un montepremi pari a 534.555 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa del Novak Tennis Center di Belgrado. Il tennista ligure, numero 62 del mondo e sesta forza del tabellone, si è imposto sul siciliano, 108 del ranking Atp, col punteggio di 6-7 (5) 6-2 6-2. Grande equilibrio nel primo parziale, vinto al tie-break dal palermitano, dopo aver annullato un set-point a Fognini sul 5-4 in favore del ligure. Meno combattuti gli altri due set, nei quali il 34enne di Sanremo ha ritrovato il suo miglior tennis. Agli ottavi di finale Fognini affronterà lo sloveno Ajaz Bedene, in gara col ranking protetto, numero 164 del del mondo. (ITALPRESS). pdm/red 18-Apr-22 20:08