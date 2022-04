Basket: Eurolega. Gara-1 quarti, Milano ko in casa 64-48 contro Anadolu

La seconda sfida della serie contro i turchi in programma giovedì sempre ad Assago MILANO (ITALPRESS) – Inizia con una sconfitta la serie dei quarti di finale di Eurolega per l'A|X Armani Exchange Milano contro l'Anadolu Efes. Sul parquet del Mediolanum Forum, l'Olimpia di coach Messina si arrende ai campioni in carica per 64-48: tra gli ospiti, 16 punti a testa di Larkin e Micic, mentre tra le ex scarpetta rosse ne realizza 10 Melli. Giovedì gara-2 sempre ad Assago, poi la serie si sposterà in Turchia. (ITALPRESS). mc/red 19-Apr-22 21:18