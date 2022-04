Inter-Milan 3-0, nerazzurri in finale di Coppa Italia

Doppietta di Lautaro e gol di Gosens nel derby di ritorno, ora una tra Juve e Fiorentina MILANO (ITALPRESS) – L'Inter stacca il pass per la finalissima facendo suo il derby di ritorno (0-0 all'andata) di Coppa Italia, grazie al 3-0 inflitto al Milan al termine di una gara molto più combattuta di quanto non dica il risultato finale. I nerazzurri sbloccano la sfida già al 4'. Darmian dalla destra mette un cross in mezzo per Martinez, il quale si stacca dalla marcatura di Tomori e scaglia un gran destro al volo che trafigge Maignan, portando in vantaggio i suoi. Al 12' provano a rispondere gli uomini di Pioli con Kessié, che calcia però sull'esterno della rete da posizione defilata dopo un assist di Saelemaekers. Al 28' Bennacer recupera palla e la dà a Saelemaekers, il quale serve Leao che salta Skriniar e va alla conclusione con il sinistro sul primo palo ma Handanovic salva in corner. Alla mezz'ora il portiere sloveno si ripete in tuffo quando Saelemaekers va al tiro di prima intenzione dal limite dopo una palla rinviata corta dalla difesa. Due minuti dopo, Tonali allarga con il piatto destro ben servito da Leao ma la sfera, che sarebbe probabilmente finita nello specchio, centra la schiena di Giroud e va fuori. Dopo una nuova doppia occasione e nel migliore momento dei rossoneri, gli uomini di Inzaghi trovano il raddoppio al 40'. Correa verticalizza per Martinez che elude la linea del fuorigioco e supera Maignan con un delicato scavetto in uscita per il 2-0. Nella ripresa la prima chance è per i padroni di casa e arriva in contropiede, quando Martinez entra in area e ci prova con il destro ma Maignan devia in angolo. Il forcing del Diavolo porta al gol dal limite Bennacer al 21' con il mancino, ma dopo diversi minuti l'arbitro annulla per un fuorigioco di Kalulu, molto contestato, considerato attivo dopo la chiamata del Var. Il pressing della banda di Pioli a questo punto si smorza e i nerazzurri chiudono i conti al 37'. Brozovic viene servito in area e dalla destra mette in mezzo una palla che il neo entrato Gosens, in coabitazione con lo sfortunato Kalulu, la spinge dentro a porta vuota siglando il 3-0. Il risultato non cambierà più. L'Inter può così esultare per la vittoria sui cugini volando così in finale, dove l'11 maggio a Roma se la vedrà con una tra Juventus e Fiorentina. (ITALPRESS). lov/mc/red 19-Apr-22 23:11