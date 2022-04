Tennis: Torneo Barcellona. Sonego e Musetti approdano agli ottavi

Il piemontese liquida Ymer, il toscano si impone su Evans BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti si sono qualificati per il terzo turno (ottavi) del "Barcelona Open Banc Sabadell", ATP 500 dotato di un montepremi di 2.681.825 euro che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899, il più antico circolo della capitale della Catalogna. Il 26enne tennista torinese, n.28 del ranking e 11esima testa di serie, entrato in gara direttamente al secondo turno, ha liquidato per 6-4 6-2 lo svedese Elias Ymer, n.135 Atp, proveniente dalle qualificazioni. Giovedì negli ottavi Sonego troverà il vincente del derby spagnolo, in campo domani, tra Pablo Carreno Busta, n.19 del ranking ed 8 del seeding, e Bernabe Zapata Miralles, n.119 Atp, promosso dalle qualificazioni. Il 20enne di Carrara, n.68 del ranking, dopo il successo in due set all'esordio contro l'argentino Sebastian Baez, si è invece imposto sul britannico Daniel Evans, n.36 Atp e 12esima testa di serie, con il punteggio di 6-4 7-6(8). Per un posto nei quarti Musetti sfiderà l'argentino Diego Schwarzman, sesta forza del seeding, che ha liquidato con un doppio 6-2 lo statunitense Mackenzie McDonald. (ITALPRESS). mc/red 19-Apr-22 20:02