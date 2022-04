Calcio: Brasile. Internacional Porto Alegre, ex ct Menezes nuovo tecnico

L'ex commissario tecnico della Seleçao prende il posto del dimissionario Medina PORTO ALEGRE (BRASILE) (ITALPRESS) – Mano Menezes nuovo allenatore dell'Internacional. Il club di Porto Alegre ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex ct del Brasile che ha firmato un contratto fino al termine della stagione e che, dunque, torna a guidare un club brasiliano dopo l'esperienza all'Al Nassr, in Arabia Saudita. Prende il posto del dimissionario Alexander Medina e debutterà sabato 23 nel match valido per il Brasileirão contro la Fluminense. In carriera Menezes, oltre alla Seleçao, ha allenato Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, Gremio e Corinthians e si è formato come allenatore proprio nelle giovanili dell'Internacional. (ITALPRESS). ari/red 20-Apr-22 10:07