Calcio: Pelé ricoverato “Condizioni buone, verrà dimesso presto”

Per O'Rei cure all'ospedale Albert Einstein di San Paolo SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Edson Arantes do Nascimento, per tutti Pelé, di nuovo ricoverato a San Paolo. Nulla di preoccupante assicura il bollettino medico diramato dall'ospedale Albert Einstein, solo controlli in una delle tappe della cura prevista dopo la rimozione del tumore al colon di inizio settembre 2021. "Edson Arantes do Nascimento è stato ricoverato ieri all'Hospital Israelita Albert Einstein per continuare la cura del tumore al colon, identificato a settembre 2021. Le sue condizioni cliniche sono buone e stabili e nei prossimi giorni dovrebbe essere dimesso", fa sapere il centro ospedaliero che ha in cura l'81enne O'Rei. (ITALPRESS). ari/red 20-Apr-22 09:50