Calcio: CR7 ringrazia Anfield Road “non dimenticheremo”

Cristiano Ronaldo ha ringraziato ufficialmente il pubblico del Liverpool ROMA (ITALPRESS) – Cristiano Ronaldo ha ringraziato ufficialmente il pubblico del Liverpool, che martedì scorso, al 7' del match dell'Anfield Road contro il Manchester United, lo ha applaudito in segno di vicinanza per la morte di uno dei due gemellini appena nati, tributandogli anche lo storico inno "You'll never walk alone". Il fuoriclasse portoghese dei Red Devils ha pubblicato un video, sul suo account Instagram con la didascalia: "Un mondo… Uno sport… Una famiglia universale". "Grazie, Anfield. Io e la mia famiglia non dimenticheremo mai questo momento di rispetto e compassione", ha detto l'ex campione della Juventus. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 21-Apr-22 15:53