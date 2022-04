Calcio: Juve. Chiellini “Un’altra finale”, Bonucci “Obiettivo raggiunto”

Bianconeri soddisfatti su Instagram, Danilo "Fatto il nostro dovere" ROMA (ITALPRESS) – "Un'altra finale! Avanti così!!!". Giorgio Chiellini suona la carica su Instagram in vista della finale di Coppa Italia dell'Olimpico contro l'Inter, raggiunta ieri sera nel return match di semifinale contro la Fiorentina. "Finale raggiunta, abbiamo fatto il nostro dovere", scrive sempre sul social preferito dai calciatori l'esterno brasiliano Danilo. "Una finale per ottenere il nostro obiettivo", sottolinea il jolly colombiano Juan Cuadrado. "Obiettivo Finale, raggiunto", il commento di Leonardo Bonucci, lapidario come Federico Bernardeschi, Luca Pellegrini, Mattia De Sciglio e Matthijs de Ligt. Tutti convinti che la Juve di Allegri possa mettere in bacheca un altro trofeo. (ITALPRESS). mc/red 21-Apr-22 08:54